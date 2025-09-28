 Apple TV+: i film che renderanno magico il tuo autunno e la prova gratuita da non perdere
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple TV+: i film che renderanno magico il tuo autunno e la prova gratuita da non perdere

Scopri i migliori film di Apple TV+ per le tue serate d’autunno. Prova gratis per 7 giorni e trasforma la pioggia e il plaid in un’esperienza di cinema.
Apple TV+: i film che renderanno magico il tuo autunno e la prova gratuita da non perdere
Entertainment TV Film e Serie TV
Scopri i migliori film di Apple TV+ per le tue serate d’autunno. Prova gratis per 7 giorni e trasforma la pioggia e il plaid in un’esperienza di cinema.

Se pensi che l’autunno significhi solo giornate più corte, pioggia e foglie che cadono, sappi che c’è qualcosa che può rendere ogni momento più speciale: i film di Apple TV+. Oggi puoi iniziare la prova gratuita di 7 giorni e, se lo vorrai, proseguirla a 9,99€ al mese.

Con il suo catalogo sempre aggiornato, basta un clic per trasformare una serata fresca e un plaid caldo in un vero festival del cinema, tutto dal tuo smartphone, tablet o TV. Non perdere l’occasione: avvia la prova gratuita di 7 giorni e lasciati avvolgere da storie che scaldano il cuore.

Prova AppleTV+ per 7 giorni

I film da non perdere su Apple TV+ questo autunno

  • Tetris
    Un viaggio nella vera storia dell’iconico videogame che ha fatto il giro del mondo. Intrighi, affari internazionali e un tocco di nostalgia anni ’80: perfetto per una serata avvolta nel profumo di castagne.
  • Flora and Son
    Un musical emozionante che racconta il potere della musica nel trasformare la vita. Ideale quando fuori piove e hai voglia di ballare e sognare davanti allo schermo.
  • Napoleone
    Con Joaquin Phoenix nei panni dell’imperatore più celebre della storia, questo kolossal epico porta il grande cinema direttamente a casa tua.

E non dimenticare le anteprime esclusive e i documentari mozzafiato che Apple TV+ aggiorna ogni mese: viaggi spaziali, storie musicali, drammi intensi e tanto altro. Ogni visione è un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo. Iniziare è semplicissimo: se non hai mai provato Apple TV+, puoi sfruttare i 7 giorni gratis di prova. Ti basta un tap e il tuo autunno si riempirà di storie indimenticabili. Accedi ad Apple TV+ e vivi le tue serate come in una sala cinematografica, ma con il rumore della pioggia in sottofondo.

Prova AppleTV+ per 7 giorni

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni

Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni
Disney+, è l'ultimo giorno per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi

Disney+, è l'ultimo giorno per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi
IPTV, sette pirati arrestati: è scattata l'operazione Gotha 2

IPTV, sette pirati arrestati: è scattata l'operazione Gotha 2
Apple TV+, un autunno da incorniciare: ecco le novità di ottobre 2025

Apple TV+, un autunno da incorniciare: ecco le novità di ottobre 2025
Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni

Sky Wifi a meno di 20,90 €/mese aggiungendo un'offerta TV: ecco tutte le opzioni
Disney+, è l'ultimo giorno per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi

Disney+, è l'ultimo giorno per attivarlo a 2,99 euro al mese per 3 mesi
IPTV, sette pirati arrestati: è scattata l'operazione Gotha 2

IPTV, sette pirati arrestati: è scattata l'operazione Gotha 2
Apple TV+, un autunno da incorniciare: ecco le novità di ottobre 2025

Apple TV+, un autunno da incorniciare: ecco le novità di ottobre 2025
Roberta Bonori
Pubblicato il
28 set 2025
Link copiato negli appunti