Apple TV: in arrivo un nuovo modello più economico

Nel futuro – non eccessivamente remoto – dell’azienda della “mela morsicata” potrebbe esserci un nuovo modello di Apple TV economico, o per meglio intenderci venduto a un prezzo inferiore rispetto a quanto attualmente proposto sul mercato. Non si tratta di una dichiarazione ufficiale proveniente direttamente da Apple, sia ben chiaro, ma di una recente indiscrezione che ha cominciato a farsi avanti durante gli ultimi giorni, andando inevitabilmente ad attirare l’attenzione dei più.

Apple TV: un nuovo modello economico nella seconda metà dell’anno

A riportare la cosa è stato l’autorevole analista Ming-Chi Kuo della TF Securities, secondo cui la “strategia aggressiva” di Apple di integrare hardware, contenuti e servizi potrebbe aiutare il gruppo a colmare il divario con i competitors ed è quindi probabile che durante la seconda metà del 2022 possa fare capolino sul mercato una nuova Apple TV dal prezzo inferiore rispetto a quello attuale, il che andrebbe a rendere il dispositivo molto più competitivo con Chromecast di Google e Fire TV di Amazon.

Da notare che questa non è la prima volta che circolano voci in merito a un modello di Apple TV dal prezzo ridotto. L’attuale Apple TV 4K, quella che è stata rilasciata ad aprile del 2021, viene venduta su Amazon al costo di 199€ in versione da 32GB e a quello di 219€ in versione da 64GB. In passato, però, il set-top box di Cupertino ha già avuto un prezzo inferiore ai 100$. Sia i modelli di seconda generazione (2010) che di terza generazione (2012) avevano infatti un prezzo di 99 dollari al momento della loro immissione sul mercato. Successivamente, Apple aveva provveduto a calare il prezzo del modello di terza generazione a 69$.

