Apple TV: in cantiere un modello con fotocamera

In un futuro al momento non meglio definito, sul mercato potrebbe arrivare un nuovo modello di Apple TV, dopo quello rilasciato nel 2022, con una fotocamera integrata per FaceTime e altre app per le videochiamate. A renderlo noto è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloomberg, con la sua consueta newsletter “Power On”.

Apple TV: nuovo modello con fotocamera integrata

Andando più in dettaglio, tvOS 17 ha aggiunto l’app FaceTime ad Apple TV, consentendo agli utenti di effettuare videochiamate utilizzando la fotocamera posteriore su un iPhone o iPad collegato. Se però Apple TV disponesse di una fotocamera integrata, gli utenti non avrebbero più necessità di fare affidamento su un dispositivo esterno.

Mark Gurman sostiene che questo presunto futuro modello di Apple TV supporterà i controlli basati sulle gesture, ma non ha fornito maggiori deludicazioni a tal riguardo.

Da tenere presente che a partire da aggiornamenti come iOS 17, macOS Sonoma e tvOS 17 è possibile eseguire gesture con le mani durante le videochiamate nell’app FaceTime e in altre app di videochiamate per riempire lo schermo con effetti 3D. Ad esempio, è possibile tenere due pollici in su per mostrare i fuochi d’artificio sullo schermo o fare due segni di pace con le mani per mostrare i coriandoli. Non è chiaro se il giornalista si riferisca a questa funzionalità o se verranno forniti nuovi controlli.

Unitamente alle informazioni in questione, Mark Gurman ha dichiarato che Apple ha considerato l’idea di creare anche un display intelligente e leggero da usare nella smart home, senza però entrare più nello specifico.