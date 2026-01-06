Apple TV inizia il 2026 alla grande: 4 attesi ritorni a gennaio

Per il servizio streaming Apple TV il 2026 inizierà nel migliore dei modi. Durante il mese di gennaio, infatti, sono attesi quattro ritorni in grande stile: su tutti Hijack, la serie tv con protagonista Idris Elba, pronta a tornare con la seconda stagione, a cui si uniranno poi i nuovi capitoli delle serie Shrinking, Teheran e Nettare degli dei.

Anche in questo inizio d’anno i nuovi iscritti possono beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni, durante la quale si ha libero accesso a tutto il catalogo della piattaforma, compresi dunque i titoli di maggiore successo come Slow Horses, Scissione, The Morning Show e le due recenti novità Pluribus e F1 – Il film.

Quattro nuove stagioni in arrivo

Venerdì 9 gennaio debutta la terza stagione di Teheran, la serie televisiva israeliana di spionaggio ideata da Moshe Zonder per la regia di Daniele Syrkin. Al centro della scena l’hacker informatica del Mossad Tamar Rabinyan, interpretata dall’attrice Niv Sultan, giovane donna ebrea di origini iraniane ma cresciuta in Israele e che ora lavora per l’agenzia di intelligence israeliana.

Mercoledì 14 gennaio sarà la volta invece dei nuovi episodi di Hijack, la serie evento con Idris Elba arrivata alla sua seconda stagione. Ideata da George Kay e Jim Field Smith, segue il dirottamento di un aereo diretto a Londra e i tentativi del negoziatore Sam Nelson al fine di salvare la vita dei passeggeri.

Una settimana dopo, mercoledì 21 gennaio, Apple TV si prepara ad accogliere la seconda stagione della serie televisiva Nettare degli dei. Nei nuovi episodi Camille e Issei devono scoprire l’origine del vino più pregiato al mondo, un’impresa che non è riuscita nemmeno al loro padre, il leggendario Alexandre Léger.

A fine mese, mercoledì 28 gennaio, chiuderà il cerchio delle prime novità il nuovo capitolo di Shrinking, la serie con Harrison Ford giunta alla sua terza stagione. Al centro della scena c’è Jimmy Laird (Jason Segel), terapeuta chiamato ad affrontare il lutto causato dalla scomparsa della moglie.

