Apple TV+: le novità di luglio 2025 e come accedere gratis al catalogo

Apple TV+ continua a crescere e mette oggi a disposizione dei suoi utenti un catalogo ricchissimo di contenuti, da guardare comodamente in streaming. Il servizio ha un costo di 9,99 euro al mese ma include una prova gratuita di 7 giorni. Da segnalare, inoltre, che chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple (tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV) negli ultimi 90 giorni oppure lo acquisterà in futuro può richiedere 3 mesi gratis di Apple TV+.

Per accedere alla promozione basta raggiungere Apple TV+ tramite il box seguente.

Andiamo a scoprire le novità di Apple TV+ per il mese di luglio 2025 in modo da verificare cosa c’è di nuovo e cosa guardare tra i tanti contenuti presenti nel catalogo:

Le novità di luglio 2025 su Apple TV+

Gli ultimi mesi sono stati ricchissimi di novità per Apple TV+ che ha registrato il debutto di serie inedite come Murderbot e Your Friends and Neighbors oltre alla recente Stick. Da segnalare anche le nuove stagioni di grandi successi come Silo e Scissione, tra le migliori serie in assoluto realizzate negli ultimi anni.

Anche il mese di luglio 2025 segna l’arrivo di diverse novità. Da pochi giorni sono disponibili i primi episodi della terza stagione di Fondazione, serie che conferma il ruolo di riferimento di Apple TV+ per quanto riguarda le produzioni di fantascienza. Grande attesa anche per la quarta stagione dell’apprezzata serie comedy Acapulco.

Tra le altre produzioni del servizio c’è il documentario The Wild Ones, appena pubblicato. Tra pochi giorni, invece, sarà disponibile Snoopy presenta: il musical dell’estate che andrà ad arricchire i contenuti del catalogo riservati ai più piccoli.

Per accedere subito ad Apple TV+, con la possibilità di attivare un periodo gratuito per recuperare le ultime serie appena uscita, base seguire il link qui di sotto.