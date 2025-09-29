 Apple TV+, le novità di ottobre 2025 tra incendi e cospirazioni militari
Apple TV+, le novità di ottobre 2025 tra incendi e cospirazioni militari

Tra le nuove uscite spiccano il film The Lost Bus con Matthew McConaughey e la serie Down Cemetery Road, al loro debutto assoluto.
Apple TV+, le novità di ottobre 2025 tra incendi e cospirazioni militari
Tra le nuove uscite spiccano il film The Lost Bus con Matthew McConaughey e la serie Down Cemetery Road, al loro debutto assoluto.
La piattaforma streaming Apple TV+ si appresta ad arricchire il proprio catalogo con interessanti novità in arrivo a ottobre 2025. Tra le uscite più attese si annoverano il film The Lost Bus, con protagonista Matthew McCounaghey, e la serie Down Cemetery Road, interpretata da Emma Thompson.

Anche a ottobre continuerà la prova gratuita di sette giorni per tutti gli utenti che non hanno mai sottoscritto prima d’ora l’abbonamento ad Apple TV+. Al termine del periodo di prova, il piano si rinnoverà a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, quindi anche prima del rinnovo.

Le novità Apple TV+ in catalogo a ottobre 2025

Venerdì 3 ottobre in catalogo arriverà The Lost Bus, film diretto da Paul Greengrass, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Brad Ingelsby, e con protagonista Matthew McConaughey. Ispirato a una storia vera, il film vede un padre mettere a repentaglio la propria vita per mettere in salvo un’insegnante (America Ferrera) e i suoi allievi da uno spaventoso incendio.

Il 10 ottobre uscirà invece l’attesa serie The Last Frontier, ideata da Richard D’Ovidio e Jo Bokenkamp. Questa prima stagione è composta da dieci episodi e racconta la storia di uno sceriffo statunitense che deve proteggere la sua città in Alaska da pericolosi detenuti violenti, in fuga dopo che il loro aereo si è schiantato in una zona remota dell’Alaska.

Il giorno 15 ottobre sarà la volta di una nuova stagione di Loot – Una fortuna, la fortunata – è proprio il caso di dirlo – serie tv con protagonista Maya Rudolph nei panni di Molly Novak, che in seguito al divorzio dal marito ha ottenuto la bellezza di 87 miliardi di dollari.

Il 24 ottobre spazio poi al documentario Stiller & Meara – Niente è perduto, con Ben Stiller che racconterà la storia dei suoi genitori, Jerry Stiller e Anne Meara, icone della commedia.

Infine, il 29 ottobre uscirà la prima stagione di Down Cemetery Road, con al centro la scomparsa di una bambina in seguito all’esplosione di una casa. Tra le protagoniste della serie una magnetica Emma Thompson.

Pubblicato il 29 set 2025

29 set 2025
