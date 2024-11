Apple TV+: le nuove uscite di novembre 2024

Apple TV+, il servizio streaming di Apple, si arricchisce di nuove uscite in questo mese di novembre. Dalle nuove stagioni di Bad Sisters e Silo al film sulla seconda guerra mondiale, passando per l’atteso documentario sulla resistenza delle donne afghane prodotto dalla star hollywoodiana Jennifer Lawrence.

Prima di vedere le novità di Apple TV+ in uscita a novembre, vi ricordiamo che è disponibile una prova gratuita di 7 giorni per chi si iscrive per la prima volta al servizio. È possibile beneficiare anche di un periodo di prova più lungo, da 1 mese a 3 mesi, attivando rispettivamente il piano Apple One o acquistando un dispositivo idoneo.

Bad Sisters (seconda stagione dal 13 novembre)

Le sorelle Garvey stanno per tornare. Dal 13 novembre ci sarà il debutto della seconda stagione di Bad Sisters. Sono trascorsi due anni dalla morte accidentale del marito violento di Grace (Anne-Marie Duff), e quando tutto sembra ormai alle spalle ecco la verità che torna a riemergere portando il caos tra Eva, Ursula, Bibi, Becka e la stessa Grace.

Silo (seconda stagione dal 15 novembre)

La serie Silo, con protagonista Rebecca Ferguson nei panni dell’ingegnera Juliette, racconta la storia delle ultime diecimila persone presenti sulla Terra. I sopravvissuti sono costretti a vivere all’interno di un silo posto a più di un km di profondità, al fine di proteggersi dalle esalazioni tossiche del mondo esterno. La seconda stagione sarà disponibile a partire dal 15 novembre, per un totale di 10 episodi.

Blitz (dal 22 novembre)

Il nuovo film di Steve McQueen segue l’epica avventura del piccolo George (Elliot Heffernan). George è un bambino di 9 anni, allontanato dalla madre Rita (Saoirse Ronan) con l’intento di proteggerlo dalle conseguenze devastanti della seconda guerra mondiale. La pellicola è ambientata tra Londra e la campagna inglese, con George disposto a tutto pur di tornare dalla madre e dal nonno Gerald (Paul Weller).

Bread & Roses (dal 22 novembre)

Nello stesso giorno di uscita del film Blitz, su Apple TV+ debutterà anche Bread & Roses. È il documentario prodotto da Jennifer Lawrence e diretto da Sahra Mani, che mostra la fiera resistenza delle donne afghane dopo il ritorno al potere dei talebani.