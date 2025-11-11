Apple TV, le prossime uscite di novembre: in arrivo una storia d'amore commovente

Il catalogo di Apple TV continua ad arricchirsi. Tra le nuove uscite segnaliamo Come See Me in the Good Light, il film biografico che racconta la struggente storia d’amore tra le artisti Andrea Gibson e Megan Falley, pronte a vivere quello che potrebbe essere il loro ultimo anno insieme.

Queste le novità da qui fino al termine del mese:

Palm Royale: nuova stagione dal 12 novembre

Come See Me in the Good Light: dal 14 novembre

The Family Plan 2: dal 21 novembre

Il Pianeta Preistorico: nuova stagione dal 26 novembre

Gli utenti che sottoscrivono il servizio per la prima volta possono beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni, al termine della quale il piano si rinnova a 9,99 euro al mese. Non ci sono vincoli, a differenza di quanto accade con altre piattaforme, volendo quindi è possibile disdire in qualsiasi momento, anche prima del rinnovo automatico alla scadenza della prova di una settimana.

La settimana che sta per concludersi segna l’arrivo di Come See Me in the Good Light. L’opera del regista Ryan White va ad impreziosire un catalogo che si distingue per la sua eccelsa qualità, se paragonata a quella proposta dalle più celebri piattaforme streaming oggi disponibili sul mercato.

L’artista Andrea Gibson e la scrittrice Megan Falley interpretano se stesse. Erano entrambe presenti alla prima mondiale tenutasi quest’anno al Sundance Film Festival, una delle manifestazioni più importanti a livello internazionale per il cinema indipendente che si tiene nel mese di gennaio nello Utah (Stati Uniti).

Andrea Gibson non potrà però vedere il film che parla della sua storia d’amore con Megan Falley debuttare su Apple TV: la poetessa e attivista americana è morta lo scorso 14 luglio nella casa in cui viveva con Megan in Colorado, in seguito a una recidiva del cancro alle ovaie diagnosticatole la prima volta nell’agosto 2021.

Nel film Gibson e la moglie raccontano il loro matrimonio e come hanno affrontato la diagnosi di cancro terminale. Durante il documentario gli spettatori avranno anche modo di ascoltare la canzone “Salt Then Sour Then Sweet” co-scritta da Andrea Gibson.

https://www.youtube.com/watch?v=t0B8sjxR7Mo&pp=ygUlY29tZSBzZWUgbWUgaW4gdGhlIGdvb2QgbGlnaHQgdHJhaWxlctIHCQkDCgGHKiGM7w%3D%3D