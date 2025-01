Apple TV+: le serie imperdibili da guardare a gennaio, c'è anche una prima assoluta

Il mese di gennaio si avvia alla conclusione ed è oggi il momento di fare il punto sulle novità arrivate in queste ultime settimane su Apple TV+. Il servizio di streaming della casa di Cupertino mette a disposizione un catalogo sempre più ricco di contenuti, con film e serie TV da guardare in streaming. Per accedere al catalogo è sufficiente un abbonamento da 9,99 euro al mese (o un abbonamento Apple One).

Per i nuovi utenti, invece, c’è una prova gratuita di 7 giorni oppure ci sono 3 mesi gratis (per chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple di recente tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV). Per verificare la disponibilità di una delle due promo e per accedere subito ai contenuti del servizio basta raggiungere Apple TV+ tramite il box qui di sotto.

Apple TV+: le ultime novità da non perdere

Il primo mese dell’anno in corso ha segnato l’arrivo di svariate novità per il catalogo di Apple TV+. Alcune di queste sono dei veri e propri “must watch”. A partire dallo scorso 17 gennaio, infatti, è disponibile nel catalogo della piattaforma la seconda stagione di Scissione.

La serie è, senza dubbio, una delle novità principale del mese di gennaio, per tutto il settore delle serie TV e non solo, e rappresenta uno dei maggiori successivi del catalogo di Apple TV+. Si tratta, quindi, di uno dei contenuti imperdibili sulla piattaforma.

Un’altra serie da non perdere è Mythic Quest, che dal 29 gennaio registrerà l’arrivo della sua quarta stagione. Le altre stagioni sono disponibili nel catalogo di Apple TV+. La serie porta gli spettatori nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, raccontando, in versione romanzata ma non troppo, tutto quello che c’è dietro lo sviluppo di un gioco.

Da non perdere è anche la nuova serie Prime Target, un altro “Apple Original”. Si tratta di un thriller che racconta la storia di un matematico che deve fare i conti con un intrigo internazionale. La serie è, senza dubbio, una delle novità più interessanti del mese per la piattaforma.

Per guardare in streaming le ultime novità di Apple TV+ basta seguire il link qui di sotto.