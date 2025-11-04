Apple TV presenta il suo tudum: FINNEAS firma la nuova sigla

Dopo il cambio di nome annunciato settimane fa, che ha tolto di mezzo il “+”, Apple TV ha anche un nuovo bumper. Così si chiama la breve introduzione che precede la riproduzione dei contenuti originali sulla piattaforma, al pari del “tudum” di Netflix. La mela morsicata lo ha appena presentato con il breve filmato visibile di seguito, caricato sul canale ufficiale YouTube.

La nuova intro dei contenuti Apple TV

È inedito anche il tappeto sonoro, pochi secondi composti da FINNEAS come si legge nella descrizione del filmato. È la firma di Finneas O’Connell, cantautore, produttore e attore statunitense già vincitore di otto Grammy e due premi Oscar (per la colonna di No Time to Die, e Barbie), nonché fratello e braccio destro di Billie Eilish. Questo il risultato.

Del bumper esistono tre versioni. La prima è quella da cinque secondi allegata qui sopra. Ce n’è poi un’altra ancora più breve, quasi impercettibile, da un solo secondo: sarà riprodotta all’apertura dei trailer, quando non c’è tempo da perdere per veicolare subito il messaggio pubblicitario. Infine, la terza dura ben dodici secondi ed è destinata esclusivamente ai cinema, per accompagnare in sala pellicole originali come Killers of the Flower Moon.

Un solo nome, tre prodotti

La scelta di ribattezzare Apple TV+ in Apple TV potrà essere di certo utile alla mela morsicata per uniformare la sua offerta, ma senza dubbio rischia di generare confusione. Lo stesso nome è ora infatti utilizzato per tre prodotti e servizi: la gamma di set-top box da collegare al televisore, l’applicazione e la piattaforma stessa.

Giusto in tempo per Pluribus

Il rebrand anticipa di qualche giorno l’arrivo di una delle serie più attese di questa stagione: Pluribus. Creata da Vince Gilligan (Breaking Bad), ha come protagonista Carol Sturka, interpretata da Rhea Seehorn (Kim Wexler in Better Call Saul).