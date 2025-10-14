 Apple TV+ cambia nome
Apple TV+ cambia nome: less is more

La mela morsicata ha deciso di cambiare il nome della sua piattaforma per lo streaming Apple TV+: una modifica piccola, ma importante.
Il gruppo di Cupertino ha pubblicato un comunicato stampa a tema F1 The Movie, il film con Brad Pitt dedicato al mondo della Formula 1 uscito nei mesi scorsi nelle sale, per annunciare che sarà disponibile in streaming a partire dal 12 dicembre. Pellicola a parte, il passaggio più interessante è un altro: quello che annuncia un cambio di nome per la piattaforma Apple TV+. Insomma, una modifica in linea con la filosofia less is more votata al minimalismo.

Apple TV+ diventa Apple TV

Il servizio sarà chiamato da qui in avanti più semplicemente Apple TV, con una nuova e vivace identità, qualunque cosa significhi. La modifica dovrebbe essere attiva a breve a livello globale, anche se la homepage mostra ancora Apple TV+.

La piattaforma sarà dunque identificata da qui in avanti come la gamma di set-top box da collegare al televisore e come l’applicazione da utilizzare per l’accesso ai contenuti. L’intento è quello di semplificare e uniformare, ma il rischio è quello di generare confusione, venendo meno l’elemento distintivo.

Maggiori informazioni potrebbero arrivare a breve. Ricordiamo che già per questa settimana è attesa la presentazione di nuovi dispositivi, in particolare quelli con in dotazione il nuovo chip M5. Le voci di corridoio hanno fatto riferimento a un tablet iPad Pro, a un laptop della serie MacBook Pro e a una versione migliorata del visore Vision Pro.

Tornando ad Apple TV+, pardon Apple TV, tra le ultime uscite ci sono la spy story Slow Horses con Gary Oldman e il thriller The Last Frontier con Jason Clarke. La mela morsicata offre la possibilità di provare la piattaforma gratis per una settimana, per poi decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento proposto al prezzo mensile di 9,99 euro.

Fonte: Apple

Pubblicato il 14 ott 2025

14 ott 2025
