Apple TV+: ottieni 3 mesi gratis con uno di questi dispositivi

Apple TV+, il servizio streaming per film e serie tv della casa di Cupertino, offre un periodo di prova gratuito della durata di tre mesi se si acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. L’offerta non è cumulabile per chi un abbonamento ad Apple TV+, con Apple One né con altre prove gratuite riferite al servizio streaming.

Per qualità del catalogo e funzionalità extra, Apple TV+ è ad oggi considerato una delle migliori piattaforme streaming al mondo, al pari di Netflix, Disney+ e Prime Video. Al fine di riscattare la prova gratuita, vai su questa pagina del sito ufficiale.

Come attivare 3 mesi gratis di Apple TV

Di seguito trovi una mini-guida divisa per punti per aiutarti ad attivare il periodo di prova di 3 mesi gratis della piattaforma streaming Apple TV+. Ti confermiamo fin da ora che per il riscatto dei 3 mesi gratuiti vale qualsiasi modello dei dispositivi citati qui sopra.

Accendi il nuovo dispositivo. Effettua l’accesso al tuo ID Apple. Apri l’app Apple TV. Riscatta la prova tramite il banner che compare dopo pochi secondi l’apertura dell’app.

Se il banner dell’offerta non dovesse comparire, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo in uso (iOS, iPadOS, macOS o tvOS). Inoltre, ricorda di attivare l’offerta entro tre mesi dalla configurazione del nuovo device.

Se non hai acquistato uno dei dispositivi idonei al riscatto dei tre mesi gratis, puoi sempre ottenere un periodo di prova di 7 giorni se è la prima volta che usi Apple TV+, oppure un mese di prova gratuito grazie all’abbonamento Apple One. Al termine della prova, Apple TV+ si rinnoverà a 7,99 euro al mese, a meno che tu scelga di non rinnovare.

Per riscattare la tua offerta collegati a questa pagina di Apple TV+ e segui le indicazioni riportate qui sopra.