 Apple TV+, ottobre si accende di novità: ecco le ultime uscite
Scopri le nuove uscite Apple TV+ di ottobre 2025 e guarda gratis per sette giorni le migliori serie e film originali.
Scopri le nuove uscite Apple TV+ di ottobre 2025 e guarda gratis per sette giorni le migliori serie e film originali.

Ottobre sarà un mese scoppiettante per chi è già abbonato e per chi si affaccia per la prima volta verso Apple TV+, la piattaforma di streaming di Apple che non smette di investire sulla qualità. Ogni settimana è un fiorire di nuove serie originali e il nuovo mese non è da meno: sono diversi infatti i contenuti in arrivo a ottobre 2025, alcuni già pubblicati, altri quasi al lancio ufficiale. E se non sei ancora abbonato, buone notizie per te: potrai provare gratis Apple TV+ per sette giorni. Poi, 9,99 euro al mese – a meno che tu disdica il piano.

Prova Apple TV+ gratis per 7 giorni

Novità di ottobre per Apple TV+

Il catalogo di Apple TV+ si allarga anche questo mese, con titoli che saltano fra thriller, fantasy, commedie e misteri. Ecco cosa aspettarsi a ottobre sulla piattaforma:

  • Le sorelle Grimm – dal 3 ottobre 2025
  • The Lost Bus – dal 3 ottobre 2025
  • The Last Frontier – dal 10 ottobre 2025
  • Loot, Stagione 3 – dal 15 ottobre 2025
  • Mr. Scorsese – dal 17 ottobre 2025
  • Stiller & Meara: Niente è perduto – dal 24 ottobre 2025
  • Down Cemetery Road – dal 29 ottobre 2025

Apple TV+: provalo gratis

Apple TV+ si conferma la piattaforma di riferimento per chi cerca contenuti esclusivi e produzioni che lasciano il segno. Con oltre un miliardo di schermi compatibili in più di cento Paesi, la piattaforma è accessibile da iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro, smart TV, console e browser. Ogni mese nuove serie acclamate, documentari e programmi per tutta la famiglia arricchiscono l’offerta di Apple Original, che non troverai da nessun’altra parte.

Non farti scappare la prova gratuita di sette giorni per scoprire le nuove serie e lasciati conquistare dai contenuti originali che offre la piattaforma. E dopo la prova, l’abbonamento continua a soli 9,99 euro al mese. Se non vuoi proseguire, potrai sempre disdire prima del rinnovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

