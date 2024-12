Apple TV+: film, serie e documentari a prezzo stracciato

Il tuo intrattenimento inizia oggi con Apple TV+. Grazie a questa piattaforma di streaming live e on demand, a un prezzo stracciato, hai accesso a un’infinità di contenuti fatti apposta per te e per la tua famiglia. Attiva subito l’offerta disponibile online, per un super risparmio.

Ogni mese avrai a disposizione nuovi Apple Original da guardare e gustarti da solo o con la tua famiglia. Ovviamente sempre senza pubblicità. Film, serie TV, documentari, eventi live e molto altro ancora sono disponibili nell’ampio catalogo accessibile non appena avrai attivato il tuo abbonamento a un prezzo stracciato.

Tutti i contenuti sono disponibili in streaming nell’app Apple TV sui dispositivi Apple e su Smart TV, console e chiavette. Puoi anche guardarli in 4K HDR per una resa incredibile e immergerti nell’audio spaziale. Cosa stai aspettando? Goditi il meglio al miglio prezzo grazie a questa opportunità di intrattenimento.

Apple TV+: come avere 3 mesi in regalo

Con Apple TV+ puoi accedere a un ricchissimo catalogo di titoli incredibili che ti terranno incollato allo schermo. Attiva subito l’offerta disponibile online, per un super risparmio. Addirittura, se hai acquistato nuovi dispositivi Apple puoi ottenere 3 mesi gratis in regalo. Devi attivare l’offerta entro 90 giorni dall’acquisto.

Altrimenti hai comunque una prova gratuita di 7 giorni al termine dei quali Apple TV+ si rinnoverà automaticamente a soli 9,99€ al mese. Niente male vero? Un prezzo decisamente conveniente per avere tutto quello che cerchi dal tuo intrattenimento preferito.

Guarda subito tutte le novità disponibili come Blitz, Silo, Bad Sisters e molto altro ancora. Tantissimi titoli per vivere la magia del Natale ti stanno aspettando in un catalogo che ti lascerà a bocca aperta. Approfitta subito di questa incredibile offerta per un intrattenimento all inclusive.