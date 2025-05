Apple TV+: le nuove uscite in streaming a giugno

Non tutti sanno che è possibile guardare in streaming gratis per una settimana tutti i contenuti presenti nel catalogo di Apple TV+, senza pubblicità e da qualsiasi dispositivo: sui display compatti di smartphone e tablet, sul monitor del computer e sul televisore in salotto. Per approfittarne è sufficiente registrarsi al servizio, per poi scegliere la serie, il film o il documentario da vedere subito. Non serve effettuare alcun pagamento e, se lo si desidera, sarà possibile disattivare il rinnovo prima della scadenza. Diamo uno sguardo alle nuove uscite di giugno per la piattaforma.

Stick e le altre novità di giugno su Apple TV+

L’uscita più interessante arriva subito: il 4 giugno è il turno di Stick, una comedy sportiva prodotta e interpretata da Owen Wilson, nei panni di un ex giocatore di golf professionista alle prese con una profonda crisi a tutto tondo: carriera sportiva, relazioni personali e lavoro. Echo Valley debutterà invece il 13 giugno, un thriller diretto da Michael Pearce con Julianne Moore e Sydney Sweeney, madre e figlia alle prese con un evento traumatico. Per la seconda stagione di The Buccaneers bisognerà attendere il 18 giugno, così da poter tornare nella Londra del XIX secolo. Altre new entry degne di nota sono Non è una scatola (13 giugno), Easy Money (23 giugno) e Smoke (27 giugno).

Le nuove uscite di giugno su Apple TV+ vanno ad aggiungersi a un catalogo già ricco di contenuti come Scissione, Ted Lasso, The Studio e Silo. Ci sono le ultime novità del mese come Your Friends & Neighbords, Murderbot e Bono: Stories of Surrender (in uscita il 30 maggio).

Dopo la settimana di prova gratis potrai decidere se rinnovare l’abbonamento al prezzo mensile di 9,99 euro oppure cancellare la sottoscrizione, senza alcun vincolo.