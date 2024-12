Apple TV+, in arrivo una sorpresa per i fan il 4 e 5 gennaio

Apple sta stuzzicando la curiosità dei suoi fan con una misteriosa sorpresa in arrivo su Apple TV+ il 4 e 5 gennaio. Cosa sarà mai? Nei post sui social media, l’azienda invita gli utenti a “restare sintonizzati” e “salvare la data”.

Apple stuzzica i fan: sorpresa in arrivo su Apple TV+ il 4 e 5 gennaio

L’annuncio di Apple è accompagnato da uno slogan che recita “Vedi con i tuoi occhi“, ma non è chiaro a cosa alluda. Secondo alcuni utenti di Reddit, Apple lancerà una promozione che offre l’accesso gratuito a Apple TV+ per un periodo di due giorni. Altri credono che possa trattarsi di un’anteprima delle nuove serie TV in arrivo nel 2025.

Il 4 e 5 gennaio cadono di sabato e domenica, e lo slogan “vedi con i tuoi occhi” sembra suggerire che un periodo di visione gratuita potrebbe essere una possibilità concreta. Apple potrebbe condividere ulteriori informazioni nei giorni precedenti all'”evento” per darci qualche indizio in più.

Apple non ha mai organizzato un evento di visione gratuita illimitata su Apple TV+, ma offre prove gratuite per i nuovi abbonati e mette a disposizione i primi episodi di alcune serie per dare ai potenziali clienti un assaggio prima di scegliere se abbonarsi.

Quanto costa Apple TV+?

Apple TV+ costa 9,99 euro al mese e si può condividere con la propria famiglia (fino a 5 persone). Insomma, Apple ha deciso di chiudere l’anno con un po’ di suspense. E chissà, magari questa sorpresa potrebbe convincere anche i più scettici a dare una chance al servizio di streaming della Mela.