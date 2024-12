Apple TV+ gratis per 7 giorni: inizia subito lo streaming

Forse non lo sai, ma puoi accedere gratis per 7 giorni all’intero catalogo di Apple TV+, senza limitazioni e senza pubblicità. Tutto ciò che devi fare è attivare il tuo account, non dovrai sostenere alcuna spesa e potrai guardare in streaming tutti i film, le serie TV e gli show proposti dalla piattaforma.

Una settimana di streaming gratis su Apple TV+

Immergiti nel futuro distopico di Silo o nelle storie al femminile di Bad Sisters, affronta i demoni della mente nel thriller psicologico Before oppure recupera tutti gli episodi di una produzione imperdibile come Ted Lasso. Tra i più visti c’è anche Scissione che affronta (a modo suo) il delicato tema della divisione tra vita lavorativa e privata. Sta a te decidere a cosa dedicarti durante la settimana di prova, con una maratona perfetta per questo periodo di ferie e vacanze natalizie. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

Per la visione puoi affidarti a tutti i dispositivi che possiedi: c’è un’app per ognuno di loro. Vale a dire che è possibile guardare i contenuti su smartphone e tablet (Android o iOS), sui computer oppure sui televisori, sulle console e sui lettori multimediali compatibili. Non manca nemmeno il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD e alla modalità HDR per un’esperienza coinvolgente, arricchita ancor di più dall’audio spaziale. Ancora, l’account può essere condiviso con cinque persone che fanno parte della famiglia, un vantaggio non da poco.

Dunque, non devi far altro che iscriverti ad Apple TV+ per ottenere 7 giorni gratis di accesso completo alla piattaforma. Potrai poi decidere con tutta calma se rinnovare l’abbonamento oppure cancellare la sottoscrizione prima della scadenza, senza andare incontro ad alcuna spesa. Sei pronto per lo streaming?