Apple TV+: programmi e film esclusivi gratis per 7 giorni

Hai mai sentito parlare di Apple TV+? Si tratta di un servizio streaming che comprende programmi e film esclusivi Apple Original con i migliori talenti del settore e nuove premiere ogni mese. Non a caso, dunque, si tratta di una soluzione pensata per tutti quegli utenti che vogliono avere accesso alle produzioni Apple Original dai cast stellari.

Oggi puoi approfittare di una promozione speciale che ti offre un periodo di 7 giorni gratuito; successivamente il costo è di soli 9,99 euro al mese. Che aspetti? Prova Apple TV+ gratuitamente per 7 giorni. Puoi scegliere come preferisci guardare i contenuti che ami di più: sulla TV, sui tuoi dispositivi o sul web! Ricorda che puoi condividere il tuo abbonamento con ben 5 membri della tua famiglia.

Catalogo ricco di contenuti Original

Ti piacerebbe avere sempre a portata di mano un catalogo ricco di contenuti Original? Con Apple TV+ puoi farlo spendendo una cifra del tutto minima. Oltre alla prova gratuita di 7 giorni, infatti, il costo dell’abbonamento mensile è di soli 9,99 euro.

Tramite la piattaforma streaming puoi scegliere tra film e serie più viste come Constellation, Manhunt, Play Royal ecc, nuove uscite, guardare le stagioni delle tue serie preferite ed esplorare i contenuti per categoria. Come accennato, dunque, si tratta di una soluzione perfetta se vuoi guardare tutti i film e i programmi Apple Original: ogni mese troverai anche successi e film pluripremiati.

Puoi guardare tutto quello che ti piace anche quando sei in giro tramite iPhone, iPad, Mac e Windows, AirPlay e Web. Quale momento migliore, dunque, se non questo per avere Apple TV+ sui tuoi dispositivi? Inizia ad utilizzarlo usufruendo della prova gratuita di 7 giorni. Una volta terminato il periodo di prova gratis paghi solamente 9,99 euro al mese. Inoltre, se acquisti un dispositivo idoneo del marchio ricevi ben 3 mesi gratis.