Apple TV+: scopri come ottenere 3 mesi gratis con questo trucco

Presunto innocente, Tierra de mujeres: intrecci di vite, Wolfs, Dark matter, WondLa e tutte le altre nuove uscite di Apple TV+ possono essere guardate con lo streaming gratis per 3 mesi che ti offre la piattaforma, senza limitazioni e senza pubblicità, con supporto al formato 4K HDR e all’audio spaziale. Non lo sapevi? Qui è dove ti spieghiamo il trucco per poter accedere al servizio per un intero trimestre, senza alcuna spesa.

Come guardare Apple TV+ in streaming gratis per 3 mesi

È molto semplice: l’offerta è riservata a chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV, direttamente da Apple oppure da un rivenditore autorizzato (come ad esempio i negozi e gli e-commerce online). È così possibile approfittare di un’occasione molto ghiotta, per concedersi giornate e serate in completo relax, in compagnia di film, episodi delle serie, show, documentari, eventi sportivi e molto altro ancora. Rimandiamo alla pagina dedicata per tutte le altre informazioni e per l’elenco dei modelli idonei.

In alternativa, anche senza acquistare alcun dispositivo, tutti hanno diritto a 7 giorni di prova gratuita per l’accesso ad Apple TV+ senza limitazioni e senza interruzioni pubblicitarie, con lo streaming dei contenuti in alta definizione da ogni supporto: smartphone, tablet, computer, televisori, console videoludiche, chiavette e così via. Per questo è sufficiente effettuare l’iscrizione.

Vale la pena precisare che la promozione è disponibile in esclusiva per chi non ha ancora un abbonamento attivo alla piattaforma e non è cumulabile con altre iniziative. Al termine del periodo gratis, si attiverà automaticamente la sottoscrizione da 9,99 euro al mese, che sarà comunque possibile disabilitare prima della scadenza (può tornare utile impostare un promemoria nel calendario), così da non andare incontro ad alcuna spesa.