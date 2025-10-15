Apple TV+ si prepara ad accogliere il film F1: ecco quando esce

Reduce da un inaspettato successo al botteghino, dove ha incassato oltre 600 milioni di dollari, il film F1 diretto da Joseph Kosinski con protagonista Brad Pitt debutterà in streaming su Apple TV+ il 12 dicembre. Ad oggi è la pellicola più redditizia per Apple Original Films, nonché il film di maggiore incasso a cui l’attore statunitense abbia preso parte nella sua carriera.

Il film F1 con Brad Pitt disponibile su Apple TV+ il 12 dicembre

F1 – The movie, questo il titolo originale del film, racconta la storia di Sonny Hayes (Brad Pitt), conosciuto nel mondo del motorsport come “la più grande promessa mai realizzata” della Formula 1 per via di un incidente in pista che gli rovinò la carriera. A distanza di trent’anni, Ruben Cervantes (Javier Bardem) convince l’ex compagno di squadra a tornare a vestire i panni di pilota per risollevare le sorti di un team in crisi. Al suo rientro ufficiale nelle gare, Sonny avrà come compagno di box il giovane prodigio Joshua Pearce (Damson Idris).

In occasione del lancio del film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, avvenuto lo scorso 25 giugno, Brad Pitt aveva affermato che il film F1 prodotto da Apple Original Films fosse una delle esperienze più straordinarie della sua carriera, ringraziando i team e i loro piloti per l’appoggio fornito durante tutte le riprese, tenutesi in concomitanza con alcuni weekend di gara del Mondiale dello scorso anno.

La star di Hollywood aveva poi aggiunto un significativo “credo che si veda”, dopo aver sottolineato un’altra volta l’eccezionalità del film. Non resta dunque che aspettare il 12 dicembre, data di uscita dell’attesissima pellicola su Apple TV+.

https://www.youtube.com/watch?v=KsBNOAAXiCY&pp=ygUIZjEgYXBwbGU%3D