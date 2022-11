Apple TV: stop alle schermate nere tra i contenuti

La nuova Apple TV 4K di terza generazione che è stata da poco annunciata e lanciata sul mercato verrà presto aggiornata per supportare il Quick Media Switching Variable Refresh Rate (QMS VRR), il che consentirà di evitare le schermate nere dovute ai cambi di frame rate nel passaggio tra i contenuti, andando quindi a far fronte ad un problema che risulta essere tutt’altro che di poco conto per la maggior parte degli utenti.

Apple TV: un aggiornamento introdurrà il supporto al QMS VRR

Per chi non lo sapesse, il QMS VRR consente di prevenire le schermate nere che si verificano, anche solo in modo momentaneo, quando si passa da un contenuto all’altro aventi frame rate differenti.

Gli utenti che hanno abilitato sulla nuova Apple TV l’impostazione denominata Contenuti corrispondenti per la frequenza dei fotogrammi possono farsi un’idea abbastanza precisa di quel che significa, in quanto la visualizzazione delle schermate nere si verifica quasi ogni volta che si inizia a trasmettere in streaming uno spettacolo o un film dalla maggior parte delle applicazioni.

Le modifiche saranno applicate con il rilascio di un nuovo aggiornamento per tvOS, il quale dovrebbe essere reso disponibile da Apple entro la fine dell’anno corrente.

Non è tuttavia chiaro se questa nuova funzione risulterà fruibile solo sul più recente modello di Apple TV oppure anche su quello disponibile sul mercato dal 2019, visto e considerato che è stato con questo secondo dispositivo che è avvenuta l’introduzione per i contenuti HDR ad altro frame rate fino a 60 fps e HDMI 2.1.