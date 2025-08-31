Apple TV+: streaming di qualità con prova gratuita e nuove uscite

La piattaforma Apple TV+ si conferma tra i servizi più apprezzati del panorama streaming internazionale, grazie a un catalogo che si arricchisce continuamente di film e serie originali. L’abbonamento standard ha un costo mensile di 9,99€, mentre chi sceglie il pacchetto Apple One può includerlo insieme ad altri servizi Apple al prezzo di 19,99 euro al mese.

Per chi si avvicina per la prima volta al servizio, sono disponibili due modalità per accedere gratuitamente al catalogo. I nuovi iscritti possono riscattare una prova di 7 giorni senza alcun costo, mentre chi ha acquistato un dispositivo Apple – come iPhone, iPad, Mac o Apple TV – negli ultimi 90 giorni ha diritto a tre mesi gratuiti. Per verificare quale prova è possibile utilizzare basta andare sul sito di Apple TV+ .

Le nuove uscite su Apple TV+

Il vero punto di forza della piattaforma è rappresentato dalle produzioni originali, che ogni mese portano novità di rilievo. Settembre 2025 sarà un mese particolarmente ricco: il 17 settembre debutta la quarta stagione di The Morning Show, una delle serie di punta che continua a raccogliere grande consenso.

Qualche giorno prima, il 5 settembre, arriverà invece in streaming Highest 2 Lowest, nuovo film di Spike Lee con protagonista Denzel Washington, distribuito quasi in contemporanea con l’uscita cinematografica.

Da poco su Apple TV+ è stata resa disponibile anche la terza stagione di Invasion, serie sci-fi che ha già conquistato una solida base di fan, e che può essere recuperata sin dall’inizio grazie alle stagioni precedenti incluse in catalogo. Nelle ultime settimane è tornata anche la commedia Platonic, arrivata alla seconda stagione dopo il successo della prima.

Tra le novità da tenere d’occhio c’è infine Chef of War, serie con Jason Momoa ambientata alle Hawaii del XVIII secolo, che unisce dramma, azione e avventura in un racconto epico della guerra tra i regni locali.