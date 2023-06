Apple TV: supporto nativo per le VPN con tvOS 17

Il nuovo sistema operativo per Apple TV non ha avuto molto risalto durante la WWDC 2023, quindi alla maggioranza degli utenti è sfuggita un’importante novità. L’azienda di Cupertino ha svelato solo nel comunicato stampa (nemmeno in primo piano) che tvOS 17 includerà il supporto nativo per le VPN.

VPN anche per la Apple TV

La principale novità di tvOS 17 è il supporto per FaceTime e le app per le videoconferenze, come Webex e Zoom. Ci sono anche Enhance Dialogue (separa i dialoghi dagli altri suoni con un HomePod associato per ascoltare meglio la voce) e il supporto per Dolby Vision 8.1.

In fondo al comunicato stampa è scritto che Apple TV consentirà di installare le VPN di terze parti. Gli utenti potranno quindi accedere al proprio account e vedere i contenuti del proprio paese quando sono all’estero. Teoricamente potranno anche accedere ai cataloghi di altri paesi, ma ciò potrebbe violare i termini d’uso del servizio.

Gli sviluppatori di VPN dovranno ovviamente attendere il rilascio delle API da parte di Apple (che potrebbe includere alcune restrizioni). Attualmente l’unico modo per usare una VPN con Apple TV è installarla sul router, ma non tutti sono compatibili e la procedura è piuttosto complicata per la maggioranza degli utenti.

Nell’elenco di NordVPN non è presente Apple TV, mentre Express VPN indica Apple TV tra i dispositivi, ma cliccando sull’icona viene aperta la pagina che spiega come configurare la VPN sul router.

