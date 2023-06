Apple TV: tvOS 17 localizza i telecomandi smarriti

Quando Apple rilascerà al pubblico tvOS 17, la nuova versione del sistema operativo per Apple TV che è stata presentata in occasione del keynote d’apertura della WWDC 2023 a inizio settimana, gli utenti più distratti potranno finalmente smettere di lamentarsi di aver perso il telecomando del set-top box.

Apple TV: tvOS 17 consente di ritrovare Siri Remote

La nuova relase del sistema operativo per Apple TV, infatti, include una speciale funzione grazie alla quale diventa possibile ritrovare facilmente Siri Remote quando si perde.

Il telecomando del set-top box del colosso di Cupertino è estremamente compatto e proprio questo fa si che venga smarrito con facilità, magari negli angoli del divano in salotto, tra le coperte in camera da letto, sul retro di un comodino ecc. Grazie però alla possibilità di localizzarlo che viene introdotta con iOS 17, al pari di quanto è possibile fare con AirTag, scenari come quelli appena descritti però diventeranno solo un brutto ricordo.

In un apposito comunicato stampa, Apple afferma infatti che tvOS 17 rafforza la perfetta integrazione di Apple TV e iPhone con la possibilità di localizzare il Siri Remote.

Gli utenti possono per l’appunto avviare il telecomando Apple TV all’interno del Centro di controllo su iPhone per trovare il loro Siri Remote. Man mano che gli utenti si avvicinano al telecomando, un cerchio sullo schermo cresce di dimensioni per guidare il loro movimento.

L’unica cosa di cui è indispensabile tenere conto è che per poter venire sfruttata la nuova funzione richiede un Siri Remote di seconda generazione o versioni successive.

