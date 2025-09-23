Apple TV+, tra le nuove uscite di questa settimana c'è anche Slow Horses 5

La settimana appena iniziata si preannuncia ricca di novità in casa Apple TV+. Tra le nuove uscite, infatti, spicca la quinta stagione di Slow Horses, la serie tv che vede come protagonista Gary Oldman in una Londra piuttosto caotica e frenetica. Riflettori accesi anche su Profilo Privato, una nuova serie con al centro l’attrice Jessica Chastain.

Per quanti non hanno mai visto un episodio di Slow Horses, una delle serie di maggiore successo degli ultimi anni, questa potrebbe essere la settimana giusta per iniziare. A questo proposito, ricordiamo che i primi 7 giorni di Apple TV+ sono gratuiti, in seguito si può decidere se continuare a 9,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Slow Horses 5 – Dal 24 settembre 2025

Mercoledì debutterà il nuovo capitolo di Slow Horses, la serie televisiva statunitense e britannica ideata da Morwenna Banks, Jonny Stockwood, Mark Denton e Will Smith. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, ex agente del MI5 e ora confinato ai margini dell’Intelligence londinese, a capo dell’unità Slough House composta da agenti caduti in disgrazia.

Profilo privato (The Savant) – Dal 26 settembre 2025

Venerdì esce invece la prima stagione di Profilo Privato (The Savant), una serie thriller con al centro Jessica Chastain. L’attrice statunitense interpreta un’investigatrice sotto copertura, il cui obiettivo è quello di smascherare gli estremisti più violenti degli Stati Uniti d’America. In che modo? Infiltrandosi nei gruppi d’odio online.

All of You – Dal 26 settembre 2025

Sempre nella giornata di venerdì uscirà il film All of You del regista William Bridges. La pellicola racconta la storia di Laura e Simon, che nutrono un sentimento d’amicizia fin dai tempi del college. Con il passare degli anni, però, i due si accorgono che a unirli è qualcosa di più di un’amicizia. Ad interpretare il film sono i due attori britannici Brett Goldstein e Imogen Poots.