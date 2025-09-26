Apple TV+, un autunno da incorniciare: ecco le novità di ottobre 2025

La piattaforma streaming Apple TV+ continua ad arricchire il suo catalogo con nuovi contenuti. Dopo un settembre che ha visto l’uscita della quinta stagione di Slow Horses, le novità di ottobre non sono da meno.
Per quanti dunque stanno valutando il passaggio a un nuovo servizio streaming, alla ricerca di una maggiore qualità, Apple TV+ rimane un punto di riferimento importante. E a differenza delle altre principali piattaforme oggi disponibili, offre una prova gratuita di sette giorni: al termine il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.
Le novità di Apple TV+ a ottobre 2025
Il 3 ottobre entrerà in catalogo The Lost Bus, thriller diretto da Paul Greengrass con protagonista Matthew McConaughey, che qui interpreta un padre che rischia la sua vita per salvare un’insegnante (America Ferrera) e i suoi allievi da un pauroso incendio. La pellicola è ispirata a una storia vera.
Il 10 ottobre sarà il turno della prima stagione di The Last Frontier, con Jason Clarke, Haley Bennett e Dominic Cooper. La serie racconta dello schianto di un aereo carico di detenuti in una zona remota dell’Alaska, un evento che metterà a repentaglio la sicurezza di un’intera città.
Nello stesso giorno, venerdì 10 ottobre, uscirà Knife Edge – Per una stella Michelin, documentario in otto episodi con Jesse Burgess.
Spazio poi a una nuova stagione di Loot – Una Fortuna, disponibile a partire dal 15 ottobre. Maya Rudolph tornerà dunque a interpretare l’iconico personaggio di Molly Novak, che dopo aver divorziato dal marito con cui aveva vissuto 20 anni di matrimonio ha ricevuto un’astronomica somma di denaro pari a 87 miliardi di dollari.
Infine, il 24 ottobre uscirà il film biografico Stiller & Meara – Niente è perduto, con Ben Stiller che racconterà la storia dei suoi genitori, Jerry Stiller e Anne Meara, icone della commedia.