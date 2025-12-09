 Apple TV, un regalo di Natale per gli esteti: prova gratuita di 7 giorni per i nuovi clienti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple TV, un regalo di Natale per gli esteti: prova gratuita di 7 giorni per i nuovi clienti

Apple TV, un regalo di Natale per gli esteti: prova gratuita di 7 giorni per i nuovi clienti
Entertainment TV Film e Serie TV
Apple TV

I cultori della bellezza, in campo artistico e non, dovrebbero prendere in considerazione come regalo di Natale l’iscrizione alla piattaforma streaming Apple TV, capace di distinguersi rispetto alla concorrenza per film e serie televisive di alto livello. Tra le altre cose, è l’unica che offre ancora una prova gratuita della durata di sette giorni: al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, sia prima che dopo che il rinnovo.

Prova gratuita Apple TV

La foto di copertina scelta per il nostro articolo ritrae Rhea Seehorn, l’attrice statunitense scelta da Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul) per il ruolo di protagonista della nuova serie Pluribus. Come era facile aspettarsi, il nuovo capolavoro del geniale regista americano ha conquistato la prima posizione delle serie più viste della piattaforma, davanti perfino alla serie cult Slow Horses, arrivata alla sua quinta stagione.

Il periodo di prova della durata di sette giorni è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti, per chi cioè non ha mai usufruito della prova gratuita di Apple TV in passato. Durante i primi sette giorni gratuiti, si avrà libero accesso all’intero catalogo della piattaforma, un’occasione ideale dunque per farsi un’idea più chiara della qualità eccelsa delle produzioni targate Apple.

Per attivare i sette giorni gratuiti è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Apple TV e cliccare sul pulsante “Accetta la prova gratuita”. Apple TV è visibile tramite l’app ufficiale Apple TV, disponibile su dispositivi Apple, PC Windows, Android e console, nonché tramite browser all’indirizzo tv.apple.com.

Prova gratuita Apple TV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Disney+ e Natale, accoppiata vincente: i piani partono da 6,99 euro

Disney+ e Natale, accoppiata vincente: i piani partono da 6,99 euro
Warner Bros. e HBO Max sotto il controllo di Netflix: cifra monstre

Warner Bros. e HBO Max sotto il controllo di Netflix: cifra monstre
Colpaccio Netflix: compra una parte di Warner Bros. (update)

Colpaccio Netflix: compra una parte di Warner Bros. (update)
HBO Max in Italia, ora è ufficiale: in streaming dal 13 gennaio

HBO Max in Italia, ora è ufficiale: in streaming dal 13 gennaio
Disney+ e Natale, accoppiata vincente: i piani partono da 6,99 euro

Disney+ e Natale, accoppiata vincente: i piani partono da 6,99 euro
Warner Bros. e HBO Max sotto il controllo di Netflix: cifra monstre

Warner Bros. e HBO Max sotto il controllo di Netflix: cifra monstre
Colpaccio Netflix: compra una parte di Warner Bros. (update)

Colpaccio Netflix: compra una parte di Warner Bros. (update)
HBO Max in Italia, ora è ufficiale: in streaming dal 13 gennaio

HBO Max in Italia, ora è ufficiale: in streaming dal 13 gennaio
Federico Pisanu
Pubblicato il
9 dic 2025
Link copiato negli appunti