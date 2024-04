Apple TV+: un'ondata di novità ad aprile 2024 sulla piattaforma

Il mese di aprile è ricco di novità per Apple TV+. Il servizio di streaming di Apple, infatti, registra un importante aggiornamento del suo catalogo con tante novità che vanno ad affiancare il recentissimo Napoleon di Ridley Scott, disponibile da poche settimane sulla piattaforma, e l’apprezzata serie TV Constellation, uno degli “Originals” più interessanti oltre che una delle serie più viste su Apple TV+

Il servizio costa 9,99 euro al mese

Le novità di aprile 2024 di Apple TV+

Tra le novità del mese di aprile 2024 di Apple TV+ troviamo l’arrivo della seconda stagione di Loot che riprende un anno dopo la fine della prima stagione. Interessante anche la nuova serie Girls State, una nuova produzione Apple Originals.

Da segnalare anche la nuova serie Sugar, con Colin Farrel nei panni del detective privato John Sugar alle prese con il caso della scomparsa di una giovane donna. Il debutto del film sulla piattaforma è programmato per il 5 aprile.

Tra le novità c’è spazio anche per la nuova serie Franklin. Si tratta di una serie in costume com Michael Douglas che interpreta i panni di Benjamin Franklin. La serie sarà disponibile a partire da 12 aprile. A partire dal prossimo 24 di aprile, invece, è in programma l’arrivo sulla piattaforma della seconda stagione di The Big Door Prize.

L'abbonamento ha un costo di 9,99 euro al mese