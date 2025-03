Apple TV+: venduto per la prima volta uno show originale

Per la prima volta da quando esiste Apple TV+, una serie originale parte del suo catalogo è stata venduta e sarà trasmessa su una differente piattaforma streaming. Per la precisione, ITVX avrebbe acquistato la serie “Suspicion” da Apple TV+ tramite il distributore internazionale Fifth Season.

Apple TV+: ITVX avrebbe acquistato la serie “Suspicion”

L’informazione non è stata ancora confermata ufficialmente tra le parti coinvolte, ma qualora fosse accurata si tratterebbe, appunto, del primo accordo di questo tipo, suggerendo che Apple sta ora commercializzando i suoi spettacoli a livello internazionale.

È possibile, tuttavia, che nonostante sia uno spettacolo di Apple TV+, “Suspicion” possa essere venduto a causa di come è arrivato sulla piattaforma. “Suspicion” è infatti una serie su commissione per Apple TV+, ma era basata sulla serie israeliana “False Flag”. La serie di otto episodi era stata pensata per avere più stagioni, ma Apple TV+ l’ha cancellata nel 2023. La versione israeliana originale è durata tre stagioni.

Alla luce di ciò, l’accordo per mettere in piedi il remake in lingua inglese potrebbe non essere stato un buy-out completo. Potrebbe invece aver incluso i diritti per la società di produzione di vendere lo spettacolo in quella che viene chiamata una seconda finestra. Ad ogni modo, il colosso di cupertino di solito fa di tutto per possedere completamente le sue commissioni.

Da tenere presente che al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo a quando la serie sarà disponibile sulla piattaforma britannica. Per il momento, nel Regno Unito l’unico sistema per poter guardare “Suspicion” resta abbonarsi alla piattaforma della “mela morsicata”.