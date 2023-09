Apple: un MacBook low cost per il settore educativo

Nonostante il recente calo registrato, i Chromebook sono noti e apprezzati in special modo per il loro costo contenuto rispetto alle soluzioni della concorrenza e perché, ciò dato e pure in virtù delle loro caratteristiche tecniche, si prestano particolarmente bene per il settore dell’educazione. Evidentemente consapevole di ciò, pare che Apple abbia deciso di entrare in diretta competizione con i dispositivi in questione.

Apple: nuova linea di MacBook low cost per l’istruzione

Nelle scorse ore, infatti, è stata diffusa l’indiscrezione secondo cui l’azienda capitanata da Tim Cook starebbe lavorando a dei MacBook low cost dedicati all’istruzione.

Andando più in dettaglio, secondo le fonti del settore di DigiTimes, Apple avrebbe intenzione di lanciare questa nuova gamma di MacBook nella seconda metà del 2024, differenziandola dalle linee Air e Pro attualmente esistenti.

Il lasso di tempo necessario per il lancio di questa presunta nuova gamma di MacBook si baserebbe sulla mancanza di attività correlate presso i principali fornitori del colosso di Cupertino, come Quanta Computer e Foxconn, il che rendere assai improbabile un lancio nella prima metà del prossimo anno.

In merito a quelle che dovrebbero essere le specifiche, al momento non sono disponibili informazioni, ma è noto che il costo dei componenti meccanici sarà inferiore rispetto agli altri MacBook e che anche in tal caso verrà adoperata una scocca esterna metallica, sebbene di materiali diversi.

Da tenere presente che presente che queste sono le prime indiscrezioni in assoluto sulla questione per cui è bene prendere il tutto con le pinze, almeno sino a quando non perverranno ulteriori conferme anche da altre fonti.