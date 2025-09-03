Apple Vision Air: nuovo visore più leggero ed economico nel 2027

Il visore Apple Vision Pro non è stato propriamente un successo, questo è ormai assodato, ma il colosso di Cupertino non ha intenzione di demordere. L’azienda, infatti, prevede di lanciare una nuova versione più leggera ed economica, denominata Apple Vision Air, che farà capolino sul mercato nel 2027.

Apple Vision Air: più leggero del 40%, più economico del 50%

A riferire lo scenario è stato l’analista Ming-Chi Kuo nelle scorse ore, specificando che il prossimo visore di Apple sarà presumibilmente più leggero del 40% rispetto al modello attuale. Considerando che Apple Vision Pro pesa poco più di 600 grammi, una versione più leggera del 40% dovrebbe arrivare a pesare circa 370 grammi.

Kuo sostiene altresì che che il Vision Air sarà oltre il 50% più economico, il che potrebbe renderlo molto più attraente per i potenziali acquirenti. Apple Visio Pro costa 3.499 dollari, pertanto una versione a metà prezzo costerebbe 1.750 dollari. È ancora più costoso di un iPhone, ma è più vicino nel prezzo a un Mac di fascia alta e potrebbe essere simile al prezzo del prossimo iPhone pieghevole.

In virtù delle rinnovate caratteristiche, Kuo è del parare che il nuovo visore della “mela morsicata” possa vendere decisamente meglio rispetto al modello attuale, arrivando a circa 1 milione di unità nel 2027. Se così dovesse effettivamente essere rappresenterebbe un bel balzo in avanti rispetto alle 400.000 unità di Apple Vision Pro.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che si parla di Apple Vision Air. Voci di corridoio pregresse hanno suggerito che il dispositivo avrà una struttura interna in titanio per ridurre il peso, insieme a un design rinnovato e un nuovo alloggio per la batteria.