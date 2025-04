Apple Vision Air potrebbe arrivare entro fine anno

Entro la fine dell’anno in corso o al massimo nella prima metà del 2026, potrebbe fare capolino sul mercato Apple Vision Air, il nuovo e più leggero visore visore di Apple. A riferirlo è stato il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, con un report condiviso nelle scorse ore che fornisce alcuni dettagli sulla questione decisamente interessanti.

Apple Vision Air in arrivo a breve

Andando più nello specifico, dopo il lancio di Apple Vision Pro, accolto con grande entusiasmo, ma frenato da vendite più lente del previsto, in special modo a causa del suo peso e del suo prezzo, il gruppo capitanato da Tim Cook avrebbe deciso di rimediare intervenendo proprio su tali fattori e proponendo quindi Apple Vision Air, una versione più leggera ed economica del modello attualmente in carica.

Si tratterebbe insomma di un visore più accessibile, ma proprio per questo è lecito chiedersi quali sacrifici tecnologici comporterà, inevitabili per poter contenere peso e prezzo del dispositivo. A tal riguardo, però, Mark Gurman non fornisce dettagli esatti, ma sicuramente sarà possibile saperne sempre di più nei mesi a venire.

Da tenere presente che oltre ad Apple Vision Air, la “mela morsicata” starebbe lavorando anche a un altro visore, un modello collegabile al Mac via cavo, pensato per applicazioni che richiedono latenza ridottissima, come chirurgia o simulazioni di volo. Ad arrivare per primo, però, dovrebbe essere la variante Air.

Tutto ciò dimostra chiaramente come Apple non abbia alcuna intenzione di abbandonare il settore dei visori, nonostante un inizio di mercato piuttosto tiepido.