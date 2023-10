Apple Vision Pro: addestramento per i dipendenti dal 2024

A inizio 2024 verrà lanciato sul mercato Apple Vision Pro, il visore del colosso di Cupertino che è stato annunciato a giugno scorso, e con l’occasione l’azienda comincerà ad addestrare i suoi dipendenti retail con l’intento di arrivare pronti per il debutto del dispositivo.

Apple Vision Pro: al via l’addestramento dei dipendenti retail

L’addestramento dei dipendenti prenderà pertanto il via il prossimo anno e servirà non solo a spiegare l’utilizzo del visore, ma anche a offrire tutte quelle attività di supporto che saranno proposte direttamente nei negozi, come l’installazione lenti, fasce e vari altri accessori.

A riferire il tutto è stato Mark Gurman di Bloomberg, con la sua consueta newsletter “Power On”, informando per l’appunto che l’azienda capitanata da Tim Cook ha inviato un memorandum ai dipendenti dei negozi, chiedendo loro di candidarsi per partecipare a un appuntamento di formazione sul prodotto.

Sebbene non venga specificato in modo esatto, si ritiene che l’obiettivo sia quello di addestrare i dipendenti alle procedure di vendita di Apple Vision Pro. Il riferimento non è però ai dipendenti base, ma a membri selezionati, presumibilmente figure di maggior rilievo nell’ordine gerarchico, aventi la capacità di insegnare a loro volta agli altri dipendenti nelle sedi.

Va altresì tenuto conto che ogni probabilità il lancio di Apple Vision Pro necessiterà della creazione di aree ad hoc per effettuare delle prove pratiche nei negozi principali, mentre in quelli minori saranno spedite solo due unità dimostrative ciascuno.

Ricordiamo che inizialmente il visore di Apple verrà reso disponibile solo negli Stati Uniti e che il prezzo di partenza è fissato a 3.499 dollari.