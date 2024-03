Apple Vision Pro: c'è più ingegneria del necessario

Apple Vision Pro sembra essere un “kit di sviluppo sovra ingegnerizzato” che viene fornito con molti più sensori di quanti siano in realtà necessari per offrire l’esperienza prevista dal colosso di Cupertino. A sostenerlo è Hugo Barra, ex VP di Android ed ex capo divisione Oculus di Meta, con la pubblicazione di un’analisi equilibrata del device.

Apple Vision Pro è un kit di sviluppo sovra ingegnerizzato

Barra osserva in primo luogo che Apple ha equipaggiato il suo visore con un impressionante numero di sei telecamere di tracciamento, due telecamere passthrough, due sensori di profondità e quattro telecamere di tracciamento degli occhi. C’è molta più ingegneria di quanto in realtà serva, ma secondo Barra ciò è caratteristico di un prodotto v1 dove il suo creatore vuole assicurarsi che superi i test più difficili a cui gli utenti iniziali potrebbero voler sottoporre il deivce.

La decisione di Apple di sovraddimensionare il suo visore va tuttavia a gravare sul peso del dispositivo, che arriva a superare i 600 grammi e rende difficile per la maggior parte delle persone indossarlo per più di 30-45 minuti alla volta senza subire molti disagi.

Barra ritiene altresì che l’azienda capitanata da Tim Cook abbia reso l’esperienza di Apple Vision Pro intenzionalmente sfocata al fine di nascondere gli artefatti di pixelazione e far apparire la grafica più fluida, ma lamenta i significativi problemi di sfocatura del movimento e della qualità dell’immagine che rendono la modalità passthrough inutilizzabile per periodi più lunghi.

Da tenere presente che Barra rientra nel novero di coloro che hanno deciso di effettuare il reso di Apple Vision Pro. La motivazione è da ricercare nella summenzionata sfocatura del movimento in modalità. “È solo scomodo, porta a un’affaticamento oculare inutile e ostacola davvero chiunque usi l’auricolare per periodi di tempo più lunghi”, ha aggiunto.