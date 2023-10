Apple Vision Pro: duplicazione dello schermo con AirPlay

Apple Vision Pro supporterà la duplicazione dello schermo con AirPlay o FaceTime. Lo si evince dall’analisi del codice della beta 4 di vsionOS, l’ultima versione del sistema operativo per il visore del colosso di Cupertino attualmente in test tra gli sviluppatori.

Apple Vision Pro con supporto per AirPlay

Andando più in dettaglio, nella beta 4 di visionOS sono presenti stringhe di testo che fanno riferimento alla possibilità di duplicare in maniera esatta il contenuto dello schermo del dispositivo, al pari di quanto è attualmente possibile fare su iPhone, iPad e Mac.

“Seleziona un dispositivo per duplicare il contenuto dal tuo Apple Vision Pro” riporta la prima stringa individuata. “Una sola attività è disponibile quando si duplica o condivide la vostra visualizzazione mediante AirPlay o FaceTime”, riporta la seconda stringa individuata.

Da tali elementi, si evince chiaramente che l’utente potrà decidere di duplicare il display di Apple Vision Pro su un monitor esterno, ad esempio sul TV, e potrà condividere ciò che sta vedendo con altri utenti, sfruttando AirPlay, oppure FaceTime.

Da tenere presente che anche altri visori, come ad esempio Meta Quest, dispongono di funzionalità per il mirroring video, consentendo di condividere ciò che si vede mediante realtà virtuale con chi sta intorno. Nel caso di Meta Quest, la TV o il dispositivo usato per il mirroring devono però supportare Chromecast.

Sempre nella beta 4 di visionOS è stata scovata un’altra interessante funzione chiamata Reset EyeSight, la quale visualizza gli occhi dell’utente sul display esterno di Vision Pro. Chi non gradisce la cosa, tuttavia, può rimuovere la simulazione degli occhi sul display anteriore.