Apple Vision Pro e Disney+: accoppiata vincente per l'intrattenimento

Durante il keynote d’apertura della WWDC 2023 tenutosi nella giornata di ieri, il colosso di Cupertino ha finalmente tolto i veli al suo tanto atteso e chiacchierato visore: Apple Vision Pro. Si tratta di un dispositivo dalle sconfinate potenzialità, che si candida a rivoluzionare l’attuale segmento tecnologico e la quotidianità, andando a interessare anche e soprattutto la sfera dell’intrattenimento. Evidente dimostrazione di ciò è stata data dall’assaggio che Bob Iger, amministratore delegato di Disney, ha offerto durante la conferenza relativamente a Disney .

Apple Vision Pro e Disney+: insieme per l’intrattenimento

In un video della durata di pochi minuti, infatti, il CEO della celeberrima multinazionale ha spiegato che sono alla costante ricerca di nuovi modi per intrattenere, informare e ispirare gli utenti e nuove tecnologie, proprio come quella adesso offerta da Vision Pro di Apple, rappresentano un mezzo ideale per fare ciò.

Il CEO di Disney ha infatti descritto il visore di Apple come una piattaforma straordinaria, dichiarando che la prima volta che ha avuto modo di usarlo si è reso conto di avere un’esperienza personale molto immersiva nella storia.

Per fare degli esempi concreti, Mandalorian in 3D fa seguire gli episodi in maxi schermo e con l’ambientazione a tema tutta intorno all’utente, mentre gli sport possono essere rivoluzionati con statistiche e altri dati in tempo reale tutto intorno allo schermo.

Il CEO di Disney si dice pertanto orgoglioso di poter lavorare insieme ad Apple, definendola come l’azienda più innovativa del mondo, aggiungendo altresì che tutto quanto visto nel video di presentazione di Disney+ su Apple Vision Pro sarà disponibile sulla celeberrima piattaforma di streaming sin dal giorno del lancio del visore che avverrà nei prossimi mesi, ma quando, di preciso, non è ancora dato saperlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.