Apple Vision Pro: gadget e innovazione dell'anno

L’Apple Vision Pro è stato nominato gadget dell’anno da Popular Science, che lo ha altresì eletto come innovazione dell’anno in assoluto. La rivista sottolinea che il dispositivo rappresenta un passo decisivo per Apple verso una nuova era tecnologica.

Apple Vision Pro al primo posto nella classifica di Popular Science

La classifica annuale di Popular Science delle 50 più grandi innovazioni celebra i risultati rivoluzionari nella scienza e nella tecnologia, e quest’anno Apple Vision Pro ha ottenuto il primo posto. Secondo Popular Science, il dispositivo rappresenta un momento cruciale nell’innovazione AR, fornendo uno sguardo al futuro in questo segmento,

La rivista ha riconosciuto alcuni degli ostacoli del visore, tra cui il suo prezzo particolarmente elevato, ma ha sottolineato il suo potenziale e le sue caratteristiche innovative.

“Mentre i visori AR sono già esistiti, questo ottiene il nostro premio per il potenziale che mostra. Fa parte del piano hardware generale di Apple. Le nuove fotocamere dell’iPhone hanno una disposizione specifica per girare video spaziali per il consumo in AR. Le app familiari possono offrire esperienze aumentate specificamente pensate per i visori. Ci aspettiamo che la prossima versione dell’hardware salti l’immagine inquietante dei tuoi occhi che appare sullo schermo esterno. Tuttavia, siamo curiosi di vedere cosa farà Apple dopo, perché un prezzo a misura di consumatore su un’esperienza come questa potrebbe essere un vero punto di svolta.” ha scritto Popular Science.

Altre innovazioni evidenziate da Popular Science quest’anno includono l’Oura Ring 4, la fotocamera mirrorless Sony A9 III, lo smartphone e-ink Boox Palma e la TV LG Signature OLED T.