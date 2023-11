Apple Vision Pro: il lancio potrebbe essere ritardato

Apple Vision Pro è stato presentato in occasione della WWDC tenutasi a giugno di quest’anno, con la promessa del lancio sul mercato a inizio 2024 negli Stati Uniti. A quanto pare, però, le cose non andranno in questo modo. Stando infatti a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nella sua ultima newsletter “Power On” vi sarebbero dei ritardi.

Apple Vision Pro: lancio a marzo 2024

Il giornalista riferisce infatti che l’azienda sta ancora preparando i piani di distribuzione per il prodotto e sta effettuando gli ultimi test del dispositivo, pertanto il lancio inizialmente in programma per gennaio 2024 potrebbe venire ritardato di qualche mese, per la precisione a marzo, giungendo prima in terra a “stelle e strisce” e successivamente in altri paesi internazionali.

Apple Vision Pro non sarà disponibile presso rivenditori terzi, in quanto il colosso di Cupertino desidera curare attentamente l’esperienza del lancio per la sua nuova piattaforma indossabile. Inoltre, i negozi al dettaglio dovranno tenere in magazzino centinaia di SKU diverse, come differenti taglie di fasce per la testa e lenti con prescrizione.

Tornando sulle tempistiche di lancio, pare che i team di sviluppo del software avessero l’obiettivo di essere pronti per un debutto a gennaio. L’ultima versione beta di visionOS, infatti, include video e materiali di introduzione del prodotto, si tratta di risorse che generalmente vengono preparate verso la fine del ciclo di sviluppo del software. Va altresì tenuto presente che pure l’attuale versione beta di iOS 17.2 include funzionalità collegate al Vision Pro, come AirPlay Receiver e la possibilità di registrare video spaziali sui modelli iPhone 15 Pro.