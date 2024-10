Apple Vision Pro in arrivo in altri due paesi

Apple Vision Pro è stato lanciato negli Stati Uniti a febbraio di quest’anno. Dopo il clamore iniziale, il dispositivo ha però faticato a cavalcare l’onda del successo, in special modo a causa del prezzo di partenza non alla portata di tutti, il che ha anche scoraggiato gli sviluppatori nell’impegnarsi nello sviluppo di app per visionOS. Attualmente l’hype pare pertanto essere abbastanza basso, ma ciò non ha scoraggiato Apple dall’annunciare che il suo visore sarà presto disponibile in altri due paesi.

Apple Vision Pro in arrivo negli Emirati Arabi Uniti e in Corea del Sud

Dopo aver portato il dispositivo anche in Cina, Hong Kong, Giappone, Australia, Canada, Francia, Germania, Regno Unito e Singapore a giugno 2024, il colosso di Cupertino ha ora aggiunto Emirati Arabi Uniti e Corea del Sud all’elenco.

A comunicare la notizia è stato, nelle scorse ore, Greg Joswiak, il campo del marketing di Apple, riferendo per l’appunto che Apple Vision Pro verrà lanciato negli Emirati Arabi Uniti e in Corea del Sud il 15 novembre, esattamente una settimana dopo il lancio dei nuovi Mac M4.

I preordini negli Emirati Arabi Uniti e in Corea del Sud inizieranno il 4 novembre alle 5:00 ora locale. Inoltre, Apple ha reso disponibile il sito Web Vision Pro sia sul sito del Kenya che sugli Emirati Arabi Uniti prima del suo debutto ufficiale. Con l’aggiunta di altri due paesi, il visore della “mela morsicata sarà disponibile complessivamente in 12 paesi, rimanendo un prodotto di nicchia con il potenziale di vendere bene, in speciali modo negli Emirati Arabi Uniti.