Apple Vision Pro: in valutazione altri produttori per i display

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Apple starebbe valutando la possibilità di trasferire la produzione dei display micro-OLED da adoperare per le future versioni del suo visore Apple Vision Pro da Sony ad altri produttori cinesi, tra cui BOE e SeeYa.

Apple Vision Pro: altri produttori cinesi per i display micro-OLED

A riferire la notizia è stato il The Information, secondo cui Sony starebbe riscontrando non poche problematiche nel riuscire ad espandere le proprie capacità produttive al fine di poter soddisfare le richieste del colosso della “mela morsicata” per Apple Vision Pro.

Nel caso in cui BOE e SeeYa riuscissero concretamente a soddisfare gli standard qualitativi di Apple, ci sarebbe la possibilità, piuttosto concreta, di rimpiazzare in via definitiva Sony, andando pertanto ad ampliare maggiormente il parco di aziende cinesi che contribuiscono alla realizzazione di Apple Vision Pro.

Ricordiamo che, allo stato attuale delle cose, oltre a Luxshare Precision Industry, che ha rimpiazzato la Pegatron di Taiwan come assemblatore principale, tra le altre aziende cinesi che si occupano della realizzazione di componenti per il visore ci sono la Lens Technology e Genius Electronic Optical.

In attesa di ulteriori sviluppi in merito alla vicenda, ricordiamo che il visore di Apple verrà immesso sul mercato, inizialmente soltanto negli Stati Uniti, a partire dal prossimo anno, al costo base di 3.700 dollari. Si parla di “costo base” in quanto a tale cifra occorrerà poi sommare il prezzo di tutti gli eventuali accessori che potrebbero venire aggiunti al seguito in base alle esigenze degli acquirenti.