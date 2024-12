Apple Vision Pro: nuova generazione nel 2026

Nel 2026 farà capolino sul mercato la nuova generazione di Apple Vision Pro. Diversamente da quanto attualmente proposto, però, la gamma verrà diversificata: ci saranno un visore Pro, ovvero una nuova versione di quello attuale, e uno mainstream, che probabilmente si chiamerà semplicemente Apple Vision.

Apple Vision Pro: nuova versione, anche mainstream, nel 2026

A riferire lo scenario è stata la società di ricerca taiwanese TrendForce, aggiungendo altresì che per la futura generazione di Apple Vision Pro il colosso di Cupertino probabilmente prenderà in considerazione l’approvvigionamento di componenti da altri fornitori oltre a Sony per ridurre i costi di produzione e ciò potrebbe contribuire a una diminuzione de prezzo del dispositivo.

Attualmente, il Vision Pro presenta un prezzo base di 3.499 dollari negli Stati Uniti e ovviamente una cifra del genere costituisce un fattore limitante per molti. In un’intervista all’inizio di quest’anno, il CEO di Apple Tim Cook ha per l’appunto riconosciuto che il visore della sua azienda non è un prodotto di massa a causa del suo prezzo elevato.

Nonostante la possibile riduzione di prezzo, TrendForce ha assicurato che il futuro Apple Vision Pro continuerà ad avere specifiche di fascia alta, inclusa la tecnologia del display con una risoluzione superiore a 3.000 pixel per pollice.

Per quel che concerne il modello mainstream, invece, la società di ricerca ha affermato che Apple dovrebbe concentrarsi su “accessibilità economica ed efficienza dei costi” come priorità principale, il che dovrebbe rendere visionOS accessibile a più clienti a un prezzo notevolmente inferiore. Ha aggiunto pure che il dispositivo potrebbe avere display meno avanzati per mantenere bassi i costi.