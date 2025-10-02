Apple Vision Pro: nuovo modello confermato dalla documentazione

Una versione aggiornata di Apple Vision Pro è effettivamente in programma e non dovrebbe tardare troppo ad arrivare. A confermare la cosa è stata, per errore, la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti che ha fatto trapelare online alcuni documenti di Apple relativi proprio al dispositivo in questione, nonostante la richiesta di riservatezza da parte dell’azienda.

Apple Vision Pro: trapelata la documentazione del nuovo modello

Andando più nello specifico, uno dei numerosi documenti che la FCC ha condiviso nelle scorse ore fa infatti riferimento a un “Head Mounted Device” progettato dal gruppo capitanato da Tim Cook e siglato con numero di modello A3416. In allegato è presente anche un’immagine, visibile in alto, che conferma che il dispositivo è proprio un Apple Vision Pro.

I documenti della FCC sono test di trasmissione, rapporti di test SAR e rapporti di test WLAN, per cui non ci sono molte informazioni aggiuntive sul prodotto disponibili. Quello che però è certo è che il prossimo Apple Vision Pro continuerà ad avere il supporto al Wi-Fi 6, poiché non vi è alcun segno di Wi-Fi a 6 GHz nei test che la FCC ha condotto.

Da tenere presente che secondo pregresse indiscrezioni la “mela morsicata” sta lavorando a una versione aggiornata del suo visore con un chip M5 più veloce e processore R2. Non ci si aspetta che il dispositivo presenti aggiornamenti per quel che concerne il design. Il lancio sul mercato dovrebbe avvenire prima della fine dell’anno e probabilmente continuerà ad avere un prezzo di partenza di 3.499 dollari.