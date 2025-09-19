Apple Vision Pro: nuovo modello in arrivo, nuovo chip R2

Apple Vision Pro si appresta ad andare incontro a un’interessante evoluzione. Stando infatti a quanto riferimento questa settimana dal Commercial Times di Taiwan, il prossimo anno verrà lanciato sul mercato un nuovo modello del visore di Apple che porterà in dote il chip R2 proprietario.

Apple Vision Pro: nuovo modello nel 2026 con processore R2 a 2 nm

Il processore R2, insieme ai chip A20 per iPhone e ai chip M6 per Mac, verrà fabbricato con l’ultimo processo a 2 nm di TSMC.

Da tenere presente che l’attuale Apple Vision Pro è dotato del chip M2 di Apple, che funge da processore principale del dispositivo, insieme a un chip R1 per l’elaborazione dell’input.

Apple descrive il chip R1 nel seguente modo: “M2 offre prestazioni autonome senza precedenti, mentre il nuovissimo chip R1 elabora l’input da 12 fotocamere, cinque sensori e sei microfoni per garantire che i contenuti sembrino apparire proprio davanti agli occhi dell’utente, in tempo reale. R1 trasmette nuove immagini ai display entro 12 millisecondi, 8 volte più velocemente di un battito di ciglia”.

Il chip R1 è probabilmente a 3 nm e con l’adozione del chip R2 a s nm ci sarebbero prestazioni ancora migliori per l’elaborazione degli input.

Oltre a ciò, secondo indiscrezioni precedenti il nuovo modello di Apple Vision Pro dovrebbe arrivare quest’anno, con un chip M4 o un chip M5, una nuova fascia per la testa che migliora il comfort e potenzialmente un’opzione di colore Space Black. Il report del Commercial Times è il primo in assoluto a menzionare un chip R2 per un modello futuro del visore della “mela morsicata”.