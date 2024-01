Apple Vision Pro: oltre 150 film in 3D

Apple ha pubblicato un primo elenco dei contenuti di intrattenimento che saranno disponibili sul Vision Pro. Gli utenti statunitensi che acquisteranno il visore a partire dal 2 febbraio (dopo una procedura piuttosto complessa) potranno accedere ad oltre 150 film in 3D, anche tramite servizi di terze parti, tra cui Disney+.

Una nuova esperienza di intrattenimento

Il Vision Pro offrirà agli utenti un’esperienza di intrattenimento mai vista prima, grazie ai due schermi micro OLED con risoluzione superiore ad una TV 4K e all’audio spaziale con supporto Dolby Atmos. Quando un utente avvia la riproduzione di un video, le luci si attenuano automaticamente man mano che il contenuto si avvicina.

I video possono essere posizionati ovunque nel loro spazio o inseriti in un Environment (ambiente virtuale) per un’esperienza più cinematografica. In quest’ultimo caso è possibile ridimensionare i video oltre le dimensioni della loro stanza, in modo che lo schermo sembri largo 100 piedi (circa 30 metri), mantenendo frame rate e proporzioni.

Ovviamente sarà disponibile l’app per l’accesso al servizio Apple TV+. Gli utenti potranno anche scaricare e vedere i contenuti di altri servizi di streaming, tra cui Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok e MUBI.

Al lancio saranno disponibili oltre 150 film in 3D, tra cui Avatar: The Way of Water, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse e The Super Mario Bros. Movie. Gli utenti potranno acquistare e noleggiare i film tramite Apple TV. La versione 3D sarà gratis, se l’utente possiede già la versione 2D. Chiaramente è necessario l’abbonamento ai singoli servizi di streaming. Il prezzo del Vision Pro è 3.499,00 dollari.