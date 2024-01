Apple Vision Pro: più incontri per chi recensirà Vision Pro

Apple ha stilato un piano piuttosto dettagliato per assicurarsi che coloro che avranno modo di provare in anteprima Apple Vision Pro per scrivere recensioni possa conoscere al meglio le potenzialità del device.

Apple Vision Pro: il piano per i recensori

Quando nel 2007 Apple lanciò il primo iPhone della storia, era in una posizione così debole nel settore che fornì delle unità di prova praticamente a chiunque volesse scriverne. Adesso, però, con Apple Vision Pro tutto è cambiato e il colosso di Cupertino mira ad assicurarsi una copertura stampa di qualità.

Alla luce di quanto appena detto, Mark Gurman di Bloomberg ritiene che Apple stia decidendo come e quando i recensori potranno vedere e servirsi di Apple Vision Pro.

Non è desueto che la “mela morsicata” organizzi un briefing per i giornalisti, ma in tale occasione ce ne saranno due. Un primo incontro si terrà martedì 16 gennaio, ovvero tre giorni prima dei preordini, mentre il follow-up avrà luogo una settimana dopo.

Chiaramente, Apple non può controllare ciò che i recensori diranno riguardo il suo visore, ma di certo così facendo può assicurarsi che non venga fatta una recensione negativa soltanto perché il dispositivo non è stato utilizzato in maniera adeguata, perché ci si è dimenticati di collegare la batteria o perché ci si è lasciati sfuggire qualche altre fondamentale feature del visore.

Non è poi da escludere che, organizzando due meeting prima che un recensore possa provare autonomamente il visore, Apple desideri fare in modo che tutti abbiano le lenti corrette al fine di garantire la migliore esperienza possibile.