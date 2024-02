Apple Vision Pro: presentati 12 giochi spaziali unici

Interessanti notizie per tutti coloro che attendevano novità in fatto di gaming per Apple Vision Pro. Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Cupertino ha mostrato le esperienze di gioco spaziale sul suo visore, sostenendo che è “l’inizio di una nuova era nei giochi”.

Apple Vision Pro: giochi esclusivi con Apple Aracade

Nonostante su Apple Vision Pro Pro siano disponibili oltre 250 giochi tramite Apple Arcade, il servizio di gaming in abbonamento che è stato annunciato nel 2019, Apple ha evidenziato 12 giochi spaziali unici offerti esclusivamente tramite il servizio di abbonamento. Eccoli.

Game Room

WHAT THE GOLF?

Cut the Rope 3

Jetpack Joyride 2

Patterned

Illustrated

Wylde Flowers

stitch.

Synth Riders

LEGO Builder’s Journey

Bloons TD 6+

Super Fruit Ninja

Apple ha anche fatto sapere che ulteriori esperienze di gioco spaziale “ancora più magiche” arriveranno sono destinate ad arrivare ben preso su ‌Apple Arcade‌. Tra i titoli attesi vi sono quelli di seguito indicati.

Alto’s Odyssey: The Lost City

Gibbon: Beyond the Trees

Spire Blast

I titoli spaziali realizzati specificamente per Apple Arcade su Apple Vision Pro consentono di fruire di nuove incredibili opportunità di gioco fondendo i contenuti digitali con il mondo fisico. Per fare qualche esempio concreto, i giocatori possono tagliare le mele con le mani mentre il loro soggiorno si trasforma in un dojo personale in Super Fruit Ninja, realizzare il tiro perfetto mentre si muovono liberamente in un bizzarro campo da golf proprio a casa loro in WHAT THE GOLF?, fuggire in un’esperienza audiovisiva affascinante in Synth Riders e molto altro ancora.