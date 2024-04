Apple Vision Pro, arrivano le prime segnalazioni di effetti collaterali

L’attesa per il lancio dell’Apple Vision Pro in Italia è palpabile, con molti appassionati di tecnologia che non vedono l’ora di mettere le mani su questo innovativo visore per la realtà mista. Tuttavia, le recensioni di chi che hanno già avuto l’opportunità di testarlo hanno evidenziato un aspetto critico: il peso considerevole del dispositivo, che si attesta intorno ai 650 grammi.

Numerosi utenti che hanno provato l’Apple Vision Pro concordano sul fatto che il visore non possa essere indossato per più di un paio d’ore senza il rischio di incorrere in spiacevoli effetti collaterali. Questo limite di utilizzo è direttamente correlato al peso del dispositivo, che può risultare eccessivo per molti utilizzatori.

Le testimonianze degli utenti: occhiaia, dolori alla schiena e mal di testa

Secondo quanto riportato in un nuovo rapporto di MarketWatch, l’Apple Vision Pro sta causando in alcuni utenti l’insorgenza di occhiaia, a causa del loro peso consistente e di una vestibilità non ottimale. Emily Olman, chief media officer di Hopscotch Interactive, ha dichiarato: “Nelle prime settimane non sono riuscita a usarlo molto perché la vestibilità non era ottimale“. Ha aggiunto di essersi ritrovata con “occhi scurissimi e neri” dopo aver indossato il visore che, a suo dire, “gravava eccessivamente sulle mie guance“.

Altri utenti hanno fatto eco alle sue lamentele sulla scomodità del visore. L’amministratore delegato della società di consulenza Signal and Cipter, Ian Beacraft, ha dichiarato a MarketWatch Ian Beacraft, di aver avvertito dei dolori alla base del cranio dopo poche ore di utilizzo, seguiti da fastidi alla schiena dopo appena due ore. Anche in questo caso, le dimensioni inadeguate del visore sembrano essere la causa principale di questi problemi.

Oltre ai casi specifici riportati da Emily Olman e Ian Beacraft, altri utenti hanno segnalato l’insorgenza di mal di testa o addirittura l’esplosione di un vaso sanguigno nell’occhio dopo l’utilizzo dell’Apple Vision Pro. Sebbene non sia stato dimostrato un nesso causale diretto tra questi sintomi e l’uso del visore, è importante tenere in considerazione questi potenziali effetti collaterali.

Consigli per un utilizzo sicuro e confortevole

Per coloro che non vedono l’ora di utilizzare l’Apple Vision Pro quando sarà disponibile in Italia, è fondamentale adottare alcune precauzioni per garantire un’esperienza sicura e confortevole. In primo luogo, si consiglia di limitare le sessioni di utilizzo a brevi periodi, soprattutto all’inizio, per permettere al proprio corpo di adattarsi gradualmente al peso e alle dimensioni del visore.

Inoltre, è essenziale regolare accuratamente il cinturino del visore in modo che si adatti perfettamente alla forma della propria testa. Una vestibilità adeguata può contribuire a ridurre la pressione esercitata dal peso del Vision Pro su specifiche aree del viso e della testa, minimizzando così il rischio di spiacevoli effetti collaterali.