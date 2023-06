Apple Vision Pro: traduzione del testo in tempo reale

Apple Vision Pro, il visore del colosso di Cupertino che dopo tanta attesa e dopo innumerevoli indiscrezioni è stato finalmente annunciato in occasione della WWDC 2023, supporta una funzione, denominata Ricerca visiva, che presenta notevoli somiglianze con l’omonima feature disponibile su iPhone e iPad e che consente di tradurre il testo in tempo reale.

Apple Vision Pro: Ricerca visiva per traduzione testi in real time

Andando più nello specifico, visionOS, ovvero il sistema operativo di Apple Vision Pro, include la summenzionata funzione grazie alla quale gli utenti possono ottenere informazioni su un oggetto, rilevare il testo e interagire con esso nel mondo che li circonda, oltre che copiare e incollare nelle app un testo del mondo reale, tradurre testi in 17 lingue differenti e molto altro ancora.

Il testo del mondo reale che include informazioni di contatto, pagine Web e conversioni di unità e informazioni simili può essere utilizzato in ‌visionOS‌.

Per fare un esempio concreto, se un volantino stampato contiene un collegamento a un sito Web, è possibile eseguire la scansione del collegamento con Apple Vision Pro, la quale andrà ad aprire una finestra di Safari per visualizzare il sito Web direttamente nel visore. E ancora, se un testo parla di miglia e hai bisogno di convertirle in chilometri, lo si può fare facilmente sfruttando la funzione in questione del visore.

Ovviamente, la funzione di traduzione in tempo reale sarà utile pure per i viaggi e in altri casi in cui potrebbe essere utile tradurre “al volo” ciò che viene visualizzato nella realtà.