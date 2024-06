Apple Vision Pro: vicinissimo il lancio internazionale

Apple Vision Pro è stato lanciato sul mercato statunitense all’inizio dell’anno corrente, ma per il momento non è ancora disponibile in altri Paesi. Da tempo, però, si susseguono indiscrezioni in merito al lancio al di fuori degli Stati Uniti e ora, a quanto pare, il grande momento è arrivato. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, infatti, la catena di fornitura del colosso di Cupertino inizierà a spedire i visori al di fuori del territorio a stelle e strisce entro la metà di giugno.

Apple Vision Pro al di fuori degli Stati Uniti entro metà giugno

Andando più in dettaglio, l’analista ha affermato che Regno Unito, Francia, Germania, Cina, Giappone e Singapore saranno tra i paesi che inizieranno a ricevere le spedizioni di Apple Vision Pro alla fine del mese corrente. Altri paesi che potrebbero far parte di questa prima ondata includono Australia, Canada e Corea del Sud.

La “mela morsicata” potrebbe condividere i dettagli sulla disponibilità internazionale di Apple Vision Pro durante il keynote della WWDC che prenderà il via il 10 giugno, unitamente all’annuncio di visionOS 2.

Sulla base delle informazioni in questione, si prevede pertanto che il visore venga immesso sul mercato nei primi paesi al di fuori degli Stati Uniti entro la fine di luglio.

Per quel che riguarda visionOS 2, dovrebbe includere un maggior numero di app Apple ottimizzate per il visore e porterà in dote altre funzionalità mancanti. L’aggiornamento potrebbe altresì introdurre una sorta di funzionalità di monitoraggio della respirazione e aggiungere il supporto per l’utilizzo di Apple Pencil Pro.