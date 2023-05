Apple: visore AR/VR apprezzato dal fondatore di Oculus

Alla presentazione del visore AR/VR di Apple non manca ancora molto. Il dispositivo, infatti, dovrebbe venire annunciato in occasione della WWDC 2023 che si terrà a inizio giugno. Alcuni, però, hanno già avuto modo di mettervi mano o comunque hanno ricevuto maggiori informazioni su di esso, come nel caso di Palmer Luckey, il fondatore di Oculus.

Apple: Palmer Luckey esprime apprezzamento per il visore AR/VR

In un tweet, visibile di seguito, pubblicato nelle scorse ore, Luckey ha infatti dichiarato “Il visore di Apple è così buono”, andando inevitabilmente a stuzzicare la curiosità di coloro che attendono il dispositivo ormai da anni.

The Apple headset is so good. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 14, 2023

Le discussioni in merito alla dichiarazione fatta sono però scemate rapidamente, in quanto non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Presumibilmente Luckey ha avuto modo di provare il visore AR/VR di Apple in prima o persona o comunque deve aver ottenuto un maggior numero di dettagli rispetto a quanto al momento vociferato, ma non vi sono conferme o smentite al riguardo. Potrebbe pure darsi che il fondatore di Oculus abbia basato la sua affermazione sulle indiscrezioni emerse sino ad ora sull’argomento.

Molti utenti, comunque, hanno chiesto a Luckey se abbia effettivamente testato personalmente il visore AR/VR del gruppo di Cupertino, nel tentativo di ottenere delucidazioni in merito a disponibilità e prezzo, senza però ricevere alcuna risposta.

Da tenere presente che il tweet è stato pubblicato proprio quando in Rete hanno iniziato a circolare voci in merito a un possibile ulteriore ritardo del rilascio del dispositivo sul mercato condivise dal Wall Street Journal.